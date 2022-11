GTA 5: dal codice sorgente spunta una modalità multiplayer ispirata a GTA 4

Approfittando della pubblicazione in rete del codice sorgente di Grand Theft Auto 5, diversi dataminer stanno passando al setaccio il kolossal di Rockstar Games: una delle nuove scoperte effettuate riguarda la cancellazione di una modalità multiplayer ispirata a GTA 4.

Le porzioni di codice inattive di GTA 5 rintracciate dai dataminer descrivono infatti una modalità multiplayer che, se introdotta nella già enorme offerta contenutistica di GTA Online, avrebbe consentito agli utenti di cimentarsi nelle 'vecchie' sfide Cops 'n' Crooks di Grand Theft Auto 4.

La modalità in questione riprende le canoniche sfide 'guardie e ladri' per spronare i giocatori a darsi la caccia indossando i panni dei poliziotti e dei criminali: questi ultimi devono scortare il loro boss nel rifugio, mentre i tutori dell'ordine sono chiamati ad assicurare alla giustizia i malviventi prima che portino a compimento il loro obiettivo.

Una modalità simile, stando a quanto emerso dagli ultimi leak e dalle anticipazioni condivise dalle immancabili 'gole profonde', sarebbe stata in sviluppo sin dal 2013, salvo poi essere accantonata definitivamente da Rockstar nel 2020. L'introduzione di questa modalità avrebbe consentito a tutti gli appassionati di GTA 5 e GTA Online di immergersi in attività multiplayer a forte vocazione free roaming, senza alcuna limitazione nelle aree di Los Santos da raggiungere (o da cui fuggire) e nelle tattiche da adottare per catturare i criminali o proteggere il proprio boss.