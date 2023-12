GTA 5: il codice sorgente trapela online, con riferimenti a Bully 2 e GTA 6

Mentre i membri del team Insomniac interagiscono con la community per discutere della distinzione tra furto di dati e leak a seguito dell'attacco hacker legato a Marvel's Wolverine, a oltre un anno di distanza dall'attacco ransomware che ha interessato Rockstar sta circolando in rete il codice sorgente di GTA 5.

Come ricostruito dalla redazione di Insider-Gaming, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le testimonianze di chi afferma di aver ottenuto il codice sorgente di Grand Theft Auto V, estrapolandolo dagli oltre 100 GB di dati trafugati dagli hacker che nel 2022 riuscirono a ottenere l'accesso ai server e ai PC di diversi dipendenti di Rockstar Games.

Stando a quanto emerso, il nuovo materiale reperito e condiviso illegalmente da coloro che affermano di essere entrati in possesso del codice sorgente di GTA 5 contiene anche delle porzioni di codice Python di GTA 6 e tutti i file dell'ormai cancellato Bully 2.

Se confermata, la nuova indiscrezione potrebbe spianare la strada a nuovi, pesantissimi leak sulla storia di Grand Theft Auto 6, aggravando ulteriormente il bilancio dei danni arrecati a Rockstar dagli hacker che hanno condiviso in rete le clip pre-alpha e le anticipazioni sulla campagna e sui contenuti del singleplayer di GTA 6.

La diffusione in rete del codice sorgente di Grand Theft Auto 5, oltretutto, potrebbe rappresentare una seria minaccia per GTA Online, in funzione del pericolo rappresentato dai cheater. A proposito di Grand Theft Auto e furto di dati, vi ricordiamo che nei giorni scorsi un giudice statunitense ha imposto il ricovero psichiatrico a vita all'hacker dell'enorme leak del 2022 di GTA 6.