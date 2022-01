GTA 5: come si chiama Franklin nella vita reale?

Franklin Clinton, uno dei protagonisti principali di Grand Theft Auto V, è recentemente tornato sotto i riflettori come personaggio chiave di The Contract, espansione dalla forte componente narrativa di GTA Online, che ha visto la partecipazione anche del rapper Dr. Dre.

Ora che Franklin è di nuovo al centro dell'attenzione grazie a questa nuova avventura ambientata dopo i fatti della campagna single player di GTA V, (per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su GTA Online The Contract) vi ricordate chi è l'attore che interpreta Franklin Clinton? Si tratta di Shawn Fonteno, rapper che ha prestato non solo la voce, ma anche le sue fattezze per dare vita al personaggio. Fonteno ha ottenuto grande popolarità proprio grazie a questo ruolo nel celebre gioco firmato Rockstar Games, ma al di fuori di GTA V non ha finora avuto particolari ruoli di primo piano al cinema o in altri videogiochi.

Su Fonteno ci sono però diverse curiosità che vale la pena riscoprire. Prima di GTA V, infatti, l'attore afroamericano aveva già avuto esperienze con la serie, avendo prestato la propria voce per alcuni membri delle Groove Street Families in Grand Theft Auto: San Andreas (dove nei titoli di coda è stato accreditato come "Solo"). I collegamenti con San Andreas non finiscono qui, in quanto Fonteno è cugino di Christopher "Young Maylay" Bellard, doppiatore del protagonista Carl "CJ" Johnson.

Passando ad altre curiosità, sapete quanto ha venduto GTA 5 in tutto il mondo fino ad oggi? Si tratta di numeri da capogiro destinati a crescere sempre di più nei prossimi mesi.