GTA 5, come sarebbe la Definitive Edition? Ci pensa una Mod!

In sviluppo da ancora prima dell'annuncio della Grand Theft Auto - The Trilogy: The Definitive Edition, Grand Theft Auto V: Definitive Edition è il nome attribuito da un Modder alla sua ambiziosa creazione.

Attivo in rete come "BadassBaboon", il creativo appassionato sta da tempo dedicato le proprie energie ad un programma di aggiornamento dell'esperienza di GTA V. In particolare, con la sua Mod, l'utente sta progressivamente sostituendo gli asset originali del titolo Rockstar Games con texture caratterizzate da risoluzione 2K e 4K. L'intero processo di upscaling è stato realizzato manualmente in ogni suo aspetto, dunque senza l'utilizzo di Intelligenze Artificiali.

Attualmente in sviluppo, la Mod GTA V: Definitive Edition si è mostrata in azione in un interessante video confronto. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mette paragona il rifacimento amatoriale con la versione originale del gioco Rockstar Games, con il primo che propone un livello di dettaglio e qualità grafica sicuramente molto interessante. Dopo aver potuto osservare in azione anche la Mod di GTA V che introduce l'illuminazione volumetrica, che cosa ve ne pare del risultato ottenuto sino ad ora dal l'ambizioso e abile Modder?



A ormai diversi anni dal debutto, non cesse l'affetto dei giocatori per l'avventura Rockstar Games, che ha rappresentato uno dei giochi più visti su Twitch nel 2021, accanto a Fortnite: Battaglia Reale, Minecraft e Call of Duty: Warzone.