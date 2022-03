GTA 5 come gira su Xbox Series S? Digital Foundry conferma i problemi di framerate

Il team di Digital Foundry ha condotto una videoanalisi sulle versioni nextgen di Grand Theft Auto V e, nel soffermarsi sulle console Microsoft, ha messo in evidenza i problemi di performance di GTA 5 su Xbox Series X/S già emersi dai test realizzati nei giorni scorsi dallo youtuber ElAnalistadeBits.

Constatate le analogie tra le modalità grafiche di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X nei loro precedenti approfondimenti tecnici, il collettivo di 'analisti tecnoludici' ha preferito dedicarsi questa volta alle prestazioni offerte su Xbox Series S dall'ultima versione del kolossal di Rockstar Games.

I test eseguiti da Digital Foundry denotano quelle che, evidentemente, sono le lacune del lavoro eseguito da Rockstar nel realizzare questo specifico porting di GTA 5. A prescindere dal preset grafico, nelle situazioni di gioco più concitate la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo cala vistosamente: in modalità Fedeltà, tutto ciò si traduce in un gameplay piagato da una fluidità generalmente scarsa, specie nelle sparatorie più intense dove il framerate può scendere anche fino a 20-25fps.

La causa di questi problemi non è da imputare al Ray Tracing, in funzione della sua assenza nella versione Xbox Series S, o tantomeno nelle limitazioni hardware della console Microsoft nella gestione di titoli con risoluzioni elevate, considerando i target di 1080p e 1440p fissati da Rockstar per le modalità a 60 e 30fps: stando a quanto emerso dai test di DF, i cali più vistosi nel framerate si verificano nelle situazioni di maggiore stress del motore fisico, come nelle sparatorie più 'esplosive' o nelle fasi di guida con incidenti che coinvolgono diverse auto.

In attesa di scoprire se e quando sarà disponibile una patch correttiva per il 'framerate ballerino' di Grand Theft Auto V su Xbox Series S, qui trovate il video di Digital Foundry su GTA 5 per PS5.