GTA 5: come guadagnare 100K dollari con una missione secondaria

State giocando a Grand Theft Auto V e avete speso tutti i vostri soldi nella modalità storia? Nessun problema, poiché oggi vi spiegheremo un trucchetto per ottenere altri 100.000 dollari in pochi passi.

A fornirci quella cifra sarà un perfetto sconosciuto a patto che si attivi per noi una speciale missione secondaria. L'attività in questione potrebbe attivarsi in un punto qualsiasi di MacDonald Street, nel quartiere Ranch (nella mappa qui sotto abbiamo segnato in rosso la strada da pattugliare). Una volta giunti nel luogo esatto, dovrete iniziare a camminare per la lunga strada a bordo di un veicolo e attendere che qualcuno rubi una Scorcher, ovvero una bicicletta: partite all'inseguimento del ladro e non dimenticate di riportare la bici al legittimo proprietario. L'uomo, un ricco imprenditore, vi ricompenserà nelle ore successive con 100.000 dollari in azioni, dono che vi verrà segnalato tramite email. A questo punto potrete decidere se rischiare giocando in borsa oppure se vendere immediatamente le azioni e ottenere la generosa cifra. Va precisato in ogni caso che la donazione verrà fatta esclusivamente al personaggio con il quale avete completato l'evento.

A proposito di soldi facili, avete già letto la nostra guida su come assaltare i furgoni blindati in Grand Theft Auto V? Vi ricordiamo infine che fino al prossimo giovedì GTA 5 sarà gratis sull'Epic Games Store.