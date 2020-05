GTA 5: come procurarsi un'arma all'inizio del gioco

Se avete riscattato la vostra copia gratuita di Grand Theft Auto V sull'Epic Games Store (se non l'avete fatto, sappiate che c'è tempo fino a giovedì prossimo) e vi siete subito fiondati nella modalità single-player, ecco un piccolo trucco che vi consentirà di entrare subito in possesso di un'arma da fuoco.

Se non avete voglia di proseguire nella storia e sbloccare in maniera naturale nel corso delle missioni le varie armi presenti nel gioco, sappiate che esiste un modo per accaparrarsi un paio di armi fin da subito. Nell'area disponibile inizialmente, infatti, potete trovare anche una grande stazione di polizia (David Sheriff's Station) la cui entrata è sempre sorvegliata da due poliziotti armati di pistola: raggiungeteli con un veicolo non eccessivamente grande e sfrecciate a tutta velocità verso i due poliziotti, i quali lasceranno cadere la propria arma d'ordinanza. Ovviamente una situazione del genere attirerà i colleghi dei piedipiatti su di voi e dovrete quindi fare il possibile per fuggire. Nel caso in cui la situazione dovesse farsi difficile, non abbiate paura di morire, poiché al risveglio vi ritroverete all'ospedale con l'arma precedentemente recuperata. Sempre dai poliziotti in giro per la città potreste recuperare uno shotgun, ma in questo caso vi suggeriamo di procedere solo ed esclusivamente se siete in possesso di una pistola, poiché in caso contrario le cose si complicherebbero sensibilmente.

Non avete voglia di eliminare dei poliziotti per avere un'arma? Nessun problema, poiché rapinando qualche passante presso i Bancomat di GTA V avrete abbastanza denaro da acquistare una pistola presso l'Ammu-Nation più vicino.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione della stazione di polizia, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come completare una missione secondaria di GTA V da 100.000 dollari.