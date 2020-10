GTA 5: come sarà su PS5 e Xbox Series X? Un fan lo immagina con un video 4K in Ray Tracing

Con il preannunciato arrivo di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X nel 2021, lo youtuber OreoShaman ha provato a immaginare la versione nextgen di GTA 5 integrando nel kolossal di Rockstar il Ray Tracing e le mod grafiche più importanti.

Nel promuovere il suo lavoro, il creatore di contenuti e sviluppatore amatoriale ha confezionato un video gameplay 4K che testimonia gli sforzi profusi per far compiere un balzo generazionale a Grand Theft Auto 5.

Per riuscire a ottenere questi risultati, l'appassionato del capolavoro a mondo aperto della Grande R ha spremuto le risorse hardware del suo PC gaming equipaggiato con una CPU Intel Core i5-8400, una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB di memoria RAM e un SSD 970 EVO NVME M.2. Nel momento in cui scriviamo, il progetto di OreoShaman è in pieno sviluppo e lo sarà ancora per diversi mesi, ma già mostra i benefici offerti dagli effetti di illuminazione Ray Tracing derivati dalla tecnica di path tracing ideata dall'autore dei famosi tool ReShade.

In questa sua versione "early access", il pacchetto amatoriale "Realism Beyond Graphics Mod + My Reshade Realistic RTGI Presets" è accessibile solo attraverso la partecipazione al crowdfunding avviato su Patreon dal suo autore. Ad ogni modo, a inizio articolo trovate il video della nuova mod iper-realistica: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate e, soprattutto, se sperate che il tenore grafico della futura versione PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 possa avvicinarsi a quanto ammirato in questo filmato.