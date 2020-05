GTA 5: come rubare il Carro Armato e fuggire dalla polizia

In Grand Theft Auto 5 ci sono diverse tipologie di veicoli, tra cui automobili, moto sportive, elicotteri e aerei. Ma il mezzo più potente resta il carro armato, presente anche nel quinto capitolo di GTA: in questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come rubarlo.

Diversamente da quanto visto in altri capitoli della serie, in GTA 5 il carro armato non può essere ottenuto istantaneamente tramite codici o trucchi. L'unico modo per procurarselo, infatti, è rubarne uno all'interno del mondo di gioco. Se non sapete come fare per trovarlo e salirci a bordo, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove trovare il carro armato in GTA 5

In GTA 5 il carro armato può essere trovate nella base militare di Fort Zancudo. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, Fort Zancudo si trova nella porzione centrale della mappa, verso la costa ovest. Non vi resta dunque che raggiungere la base militare ed entrare al suo interno.

Come rubare il carro armato in GTA 5

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, una volta giunti a Fort Zancudo non sarà difficile individuare un carro armato. A questo punto dovete avvicinarvi al mezzo corazzato, entrare al suo interno e buttare fuori il conducente, esattamente come fareste per qualsiasi altro veicolo di GTA 5.

Come abbassare il livello ricercato in GTA 5

C'è solo un piccolo problema: rubando un carro armato il vostro livello ricercato schizzerà istantaneamente a 4 stelle, con tutti i guai che ne conseguono. Per abbassare il livello di sospetto avete due opzioni: fuggire (cosa alquanto improbabile a bordo del carro armato, data la sua lentezza), oppure usare il trucco/codice per abbassare immediatamente il livello di sospetto. Per capire come usare questo cheat, non vi resta consultare la nostra guida ai trucchi di GTA 5.