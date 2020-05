GTA 5: come rubare il jet P-996 Lazer nella base militare

Avete da poco approfittato dell'offerta sull'Epic Games Store grazie alla quale è possibile scaricare gratis GTA 5 su PC? Eccovi allora qualche consiglio su come procurarsi un velocissimo jet militare già nelle prime fasi di gioco.

In maniera simile a quanto visto nella guida su come rubare il carro armato in Grand Theft Auto V, anche il jet P-996 Lazer è situato a Fort Zancudo, l'enorme e sorvegliatissima base militare situata nell'area desertica a nord-ovest della mappa (trovate la posizione nell'immagine in calce alla notizia). Fortunatamente per voi, fare irruzione all'interno della struttura non è poi così complicato (potete benissimo entrare dalla porta principale), ma riuscire a rubare un jet per poi farla franca è tutt'altra storia. Una volta entrati a Fort Zancudo, infatti, dovrete immediatamente mettervi alla ricerca di uno dei tantissimi velivoli sparsi in giro per la base con la consapevolezza che appena uno dei militari vi vedrà, diventerete ricercati con ben 4 stelle. Il consiglio che possiamo darvi per avere la meglio sulla polizia durante la fuga, è quello di muovervi il prima possibile verso la costa e volare poco sopra il livello del mare: così facendo l'unica vostra spina nel fianco saranno gli elicotteri della polizia, i quali però non riusciranno a spostarsi alla vostra stessa velocità. Insomma, non si tratta di un'azione semplicissima ma con qualche manovra di precisione vi ritroverete liberi e alla guida di un potentissimo jet. Se siete andati abbastanza avanti nella storia da sbloccare un hangar, potreste anche pensare di portare alla base il velivolo e tenerlo al sicuro per i momenti d'emergenza.