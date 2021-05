GTA 5: come fare per avere soldi infinite, guida, mod e trucchi

I giochi della serie Grand Theft Auto sono da sempre apprezzati per la grande quantità di incarichi e missioni, più o meno lecite, da fare per arricchirsi e aumentare il proprio potenziale. L'ultimo capitolo, GTA V, non è da meno e offre tantissime opportunità di guadagno.

Tuttavia, se non avete voglia di svolgere missioni, rapinare banche o diventare CEO in GTA Online, ma volete comunque assicurarvi una copiosa dose di guadagni da spendere per comprare una macchina nuova, delle armi e, perché no, anche un'altra casa in GTA Online, esiste un altro modo.

Se possedete una copia PC di GTA V, potete usare una mod che consente di avere, praticamente, soldi infiniti! Non esistono veri e propri "trucchi", per questo dovrete ricorrere all'utilizzo della mod, che ricordiamo essere proibita nella modalità online del gioco Rockstar (rischiate un ban dell'account, se giocate con una mod attiva a GTA Online).

Quello che vi serve è il componente aggiuntivo chiamato Script Hook V, che comprende il tool chiamato Native Trainer: grazie all'interfaccia integrata nel gioco da questo strumento potrete aggiungere al vostro conto personale la quantità di denaro che desiderate. Come si installa? È molto semplice: scaricate Script Hook V + Native Trainer e una volta completato il download, dovreste vedere la cartella in formato .zip. Ora aprite l'archivio e selezionate tutti i file .bin che vedete: dovete trasferirli direttamente nella cartella d'installazione principale del gioco, che nel caso di Steam dovrebbe essere C:Program Files -(x86)Steam-Steam-Appscommon-GrandTheftAutoV.

Una volta fatto, durante una qualsiasi sessione di gioco in modalità Storia, premete il tasto F4 che vi farà accedere al pannello del Native Trainer, da dove potrete modificare un bel po' di cose, tra cui i vostri fondi. Utilizzando i tasti 2, 4, 6 e 8 del tastierino numerico navigate tra i menu; cercate la voce Player > Add Cash e selezionatela con il tasto 5 per aggiungere istantaneamente 1 milione di dollari al vostro credito. A proposito di mod, perché dovreste limitarvi a installarne soltanto una? Guardate come può diventare GTA V con 1000 mod installate e una scheda video RTX 3090!