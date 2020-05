GTA 5: come trovare e distruggere i furgoni blindati che trasportano denaro

Se siete a corto di denaro nella modalità storia di Grand Theft Auto 5, allora l'assalto ad uno dei tantissimi furgoni blindati in giro per l'enorme mappa del titolo Rockstar Games potrebbe proprio fare al caso vostro.

In alcune aree del mondo di gioco, infatti, è possibile trovare dei furgoni di medie dimensioni di colore bianco e verde, i quali potrebbero essere fermi o in movimento. Una volta trovato il veicolo fermo, potete decidere se eliminare la security e rubare il mezzo oppure se procedere direttamente al furto per poi darsi alla fuga. Quando il furgone è invece in movimento, non avete scelta se non quella di eliminare chi è alla guida, così da farlo fermare. A prescindere dalla situazione incontrata, le modalità attraverso le quali il mezzo va aperto sono sempre le stesse: far esplodere il portellone posteriore con del C4 o con una bella pioggia di proiettili, così da far uscire una borsa con all'interno dai 3.000 agli 8.000 dollari.

Sparsi per la mappa ci sono circa 10 luoghi nei quali, in maniera casuale, potreste trovare uno di questi furgoni fermo o in movimento. Per trovare quello nella posizione che più vi aggrada potete dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi in calce alla notizia.

Avete già letto la nostra guida su come rubare il Carro Armato e fuggire dalla polizia in GTA 5?