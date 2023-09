GTA 5 compie 10 anni! Rockstar festeggia con un mare di bonus su GTA Online

Il preannunciato evento per i 10 anni di GTA 5 parte ufficialmente nella dimensione multiplayer di GTA Online: Rockstar Games dà ufficialmente il via alle celebrazioni per i dieci anni dal lancio di Grand Theft Auto 5 e invita gli appassionati a parteciparvi nell'universo free roaming di GTA Online.

Prima di elencare i tanti bonus previsti per i fan, i ragazzi della Grande R si rivolgono alla community per rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito all'enorme successo commerciale di GTA 5 e reso possibile la creazione di un'esperienza multigiocatore a sviluppo continuo e in costante evoluzione come quella offerta da GTA Online.

Per commerorare i traguardi raggiunti da Grand Theft Auto V, Rockstar Games ha quindi deciso di proporre tutta una serie di incentivi e premi ai giocatori più affezionati. Da qui ai prossimi giorni, gli esploratori di Los Santos e Blaine County potranno riscattare tre abiti ispirati ai personaggi principali di GTA 5, oltre a tantissimi altri bonus tra personalizzazioni per le armi e moltiplicatori di punti RP e dollari virtuali partecipando alle modalità classiche.

L'evento per i dieci anni di GTA 5 è già iniziato e proseguirà fino al 27 settembre: partecipando alle attività consigliate da Rockstar potrà sbloccare anche la nuova Bravado Hotring Hellfire, oltre alle personalizzazioni per il fucile Carbine e a un ricco set di munizioni, giubbotti antiproiettile e consumabili per affrontare nel migliore dei modi le sfide classiche e le missioni di Lamar, Trevor e Franklin.