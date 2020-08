Rockstar senza confini: GTA 5 su Stadia e Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X?

Le voci di corridoio non cessano di avvolgere le attività di Rockstar Games, con particolare focus sulla futura evoluzione del colossale franchise di Grand Theft Auto.

L'ultimo esponente della saga, del resto, si è reso protagonista di un successo senza precedenti, che ha portato GTA 5 a presenziare su tre diverse generazioni di console. Debuttato su PlayStation 3 e Xbox 360, il gioco è in seguito approdato anche su PlayStation 4 e Xbox One. Ora, in seguito all'annuncio del lancio di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X, il gioco si prepara ad arrivare anche su hardware next gen.

La corsa della produzione potrebbe tuttavia non essersi ancora arrestata. Già presente su PC, GTA 5 potrebbe star puntando anche a un lancio su Google Stadia, almeno secondo quanto riferito da Rockstar Mag', canale non ufficiale dedicato alle novità in casa Rockstar Games. Citando proprie fonti anonime, l'account riferisce di aver appreso del futuro arrivo di Grand Theft Auto 5 nel catalogo Google Stadia, prima o contemporaneamente al debutto del gioco su PS5 e Xbox Series X. Questa ulteriore versione dovrebbe includere anche i contenuti aggiuntivi pensati per la next gen console. Ma Rockstar Mag' non si accontenta e riferisce anche di una versione next gen di Red Dead Redemption 2. In questo caso, i dettagli non sono molti: si cita semplicemente una versione PS5 e Xbox Series X del gioco.



Come di consueto in caso di rumor, vi ricordiamo che questi ultimi non costituiscono informazioni ufficiali e potrebbero dunque rivelarsi errati in toto o in parte.