GTA 5 continua a dominare le classifiche di vendita italiane

La settimana 16 del 2020 (periodo che va dal 13 al 19 aprile) vede Grand Theft Auto V nuovamente in testa alle classifiche di vendita italiane, a testimonianza dell'enorme successo che il gioco Rockstar continua a riscuotere a sei anni dal lancio.

La classifica generale vede GTA V sul gradino più alto del podio, a seguire Call of Duty Modern Warfare e FIFA 20, identica la classifica console mentre varia leggermente quella PC che vede Dark Souls III al primo posto, Tota War Warhammer 2 al secondo e GTA 5 solamente al terzo.

Classifica ITA 13/19 aprile 2020

GRAND THEFT AUTO V CALL OF DUTY MODERN WARFARE FIFA 20 FINAL FANTASY VII REMAKE TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS MARVEL'S SPIDER-MAN NBA 2K20 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

La classifica globale presenta Final Fantasy 7 Remake al quarto posto, Animal Crossing New Horizons al sesto, da segnalare anche il ritorno in Top 10 di Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey e Mario + Rabbids Kingdom Battle. Titoli recenti come DOOM Eternal e Resident Evil 3 Remake escono invece dalle prime dieci posizioni, a vantaggio di titoli più datati proposti a prezzo scontato e che proprio per questo hanno visto aumentare le vendite nelle ultime settimane.