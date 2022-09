GTA 5 continua a dominare le vendite in Europa: la Top 10 di agosto 2022

Nonostante la brutta vicenda relativa al grosso leak di Grand Theft Auto 6, Rockstar Games ha almeno un motivo per sorridere in questi giorni: a distanza di 9 anni dall'originale lancio sul mercato, Grand Theft Auto V continua ad essere un campione assoluto sul piano commerciale, registrando ancora adesso grandi vendite.

Stando infatti alla nuova classifica di vendite per il mercato europeo, relativa ad agosto 2022, l'avventura con protagonisti Michael, Franklin e Trevor si è infatti piazzata al primo posto della Top 10 calcolando sia la distribuzione digitale che quella in formato fisico. GTA V supera la concorrenza di Saints Row, che si piazza in seconda posizione, mentre l'ultimo gradino del podio è invece occupato da FIFA 22. Di seguito ecco tutte le prime 10 posizioni:

Grand Theft Auto V Saints Row FIFA 22 F! 22 Gran Turismo 7 Marvel's Spider-Man Remastered Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Horizon Forbidden West LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Nel caso delle due esclusive per Nintendo Switch va specificato che i numeri si riferiscono alle sole vendite retail, in quanto Nintendo non è solita diffondere i numeri relativi al digitale. In aggiunta, i dati relativi al mercato tedesco e quello UK non sono stati calcolati in questa classifica: non è da escludere che la chart si sarebbe potuta rivelare diversa contando anche questi due territori, in ogni caso il risultato ottenuto da GTA V resta notevole.

Dal 2013 ad oggi, il franchise di GTA ha generato quasi 8 miliardi di dollari, trainati dal successo senza sosta del quinto capitolo. Una popolarità che, come possiamo vedere, non accenna a diminuire dopo tutti questi anni.