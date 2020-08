GTA 5 continua a vendere alla grande, Red Dead Redemption 2 supera le 30 milioni di copie

Non accenna a diminuire il successo di Grand Theft Auto V: nell'ultimo trimestre (segnato, ricordiamolo, dalla pandemia Covid-19 e dal lockdown in molti paesi) il gioco ha piazzato cinque milioni di copie, sfondando il tetto delle 135 milioni di unità distribuite.

GTA V ha contribuito alle ottime performance del publisher Take-Two che ha visto i propri introiti toccare quota 831 milioni di dollari, dato in crescita del 54% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo risultato è stato possibile grazie anche al successo di NBA 2K20 (14 milioni di copie) e Red Dead Redemption 2 che ha superato i 32 milioni di pezzi distribuiti dal lancio.

Tra gli altri giochi importanti per il trimestre fiscale, Take-Two cita Borderlands 3 con dieci milioni di copie e The Outer Worlds con 2.8 milioni, oltre a Sid Meier's Civilization VI, inoltre l'azienda rende noto che i ricavi del mercato digitale ricoprono ora il ruolo primario per quanto riguarda le entrate della compagnia.

Per la fine dell'anno Take-Two Interactive si aspetta di raggiungere vendite pari a 800 milioni di dollari, grazie al lancio di prodotti di grande appeal come NBA 2K21 e altre produzioni in arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Ricordiamo che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X arriverà nel 2021 e dunque non è stato incluso tra i giochi dell'ultimo trimestre dell'anno.