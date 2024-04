GTA 5 e cultura lavorativa tossica: retroscena da un ex sviluppatore Rockstar

Nonostante il suo successo intramontabile, con GTA 5 che ha venduto 195 milioni di copie dall'originale uscita nel 2013 fino ad oggi, lo sviluppo dell'acclamato kolossal di Rockstar Games potrebbe non essere stato affatto sereno, almeno stando ai racconti di un ex dipendente della compagnia newyworkese.

Attraverso un'intervista con Kiwi Talkz, Jonathan Gwyn, in passato Senior Enviroment Artist presso gli studi Rockstar, ha raccontato la sua esperienza come sviluppatore di Grand Theft Auto V, impegno portato avanti tra il 2011 e il 2012. Gwyn ha creato numerosi asset ambientali per il gioco, ma ad un certo punto ha dovuto lasciare l'azienda ha causa di un ambiente di lavoro tossico e di una cultura lavorativa da lui definita "terrificante".

Nel suo racconto il game designer spiega come la maggior parte dei suoi ex colleghi avessero un approccio aggressivo, con tanti dipendenti che non erano disposti a cambiare il loro modo di fare alla luce dei grandi successi ottenuti fino a quel momento dalla compagnia. In quel periodo Rockstar Games era nel pieno dello sviluppo di GTA V ed aveva appena cominciato i lavori su Red Dead Redemption II che sarebbe divenuto realtà anni dopo, nel corso del 2018. La situazione in tale momento storico della compagnia era tale da aver reso il clima interno estremamente teso, almeno secondo il parere di Gwyn.

L'autore rivela che uno dei motivi che lo hanno spinto ad andarsene erano le incessanti lamentele degli altri sviluppatori, che tenevano un atteggiamento negativo nei confronti di qualunque cosa facessero: secondo Gwyn ai suoi ex colleghi non piaceva ciò che stavano facendo portandoli così a manifestare negatività quotidiana. Non potendo lavorare in un simile contesto, Gwyn ha poi trovato lavoro presso Qualcomm, aggiungendo che i suoi superiori non erano contenti della sua decisione di lasciare Rockstar Games. L'autore tuttavia non si è mai pentito della sua decisione, ritenendola la cosa giusta da fare in quel momento.

Chiaramente si tratta della testimonianza di Gwyn, e resta da vedere se Rockstar intenderà rispondere o meno alle dichiarazioni del suo ex dipendente. In ogni caso si parla di un'epoca lontana, e la speranza è che lo sviluppo di GTA 6 in uscita nel corso del 2025 proceda in maniera armoniosa e senza simili situazioni interne.

