GTA 5: Cybertruck di Tesla invade le strade di Los Santos con la nuova mod

Quello tra Tesla Cybertruck e i videogiochi è un amore appena sbocciato ma che sembra già essere destinato a durare ancora a lungo, come possiamo intuire osservando l'insolito pick-up presentato da Elon Musk nella sua nuova trasposizione digitale realizzata dalla scena dei modder di GTA 5.

Il futuristico mezzo di trasporto annunciato di recente dall'imprenditore sudafricano si sta infatti ritagliando uno spazio all'interno dell'universo a mondo aperto del kolossal di Rockstar Games: tra i tanti progetti amatoriali a tema Cybertruck che stanno riempiendo le pagine dei portali di mod di Grand Theft Auto 5, uno dei più interessanti sembra essere quello mostratoci in video dallo youtuber Fred Walkthrough.

Il creatore di contenuti ci permette così di ammirare il curioso pick-up di Tesla impegnato in una serie di attività ingame che spaziano dalle sfide di velocità con le altre auto alle gare fuoristrada: l'artefice di questa mod riferisce di essere ancora impegnato nello sviluppo del modello poligonale e di dover introdurre elementi grafici e funzionalità aggiuntive come fanali, suoni e animazioni più curate per l'apertura delle portiere e del vano di carico. Date un'occhiata al filmato che trovate in cima alla notizia e diteci che cosa ne pensate di questa mod dedicata allo spigolosissimo Tesla Cybertruck.