GTA 5: data delle versioni fisiche PS5 e Xbox Series X, bonus GTA Online

Rockstar Games ha annunciato che le versioni fisiche di Grand Theft Auto V per PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno questo mese nei negozi e più precisamente saranno disponibili dal 12 aprile presso tutti i principali rivenditori.

La compagnia ha approfittato dell'occasione per annunciare una serie di bonus per i giocatori di GTA Online, tra cui GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi nella serie Sopravvivenza

Argina ondate su ondate di attacchi nemici sferrati da Ballas, agenti dell'LSPD, motociclisti dei Lost MC, guardie del corpo mercenarie di Avon Hertz, Juggernaut e altri ancora, nella serie Sopravvivenza, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 6 aprile.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Lamar

Oltre alla parlantina e alla fiorente LD Organics, Lamar Davis è un furbone di primo livello. Rientra in azione per le strade per ottenere ricompense doppie nelle missioni di Lamar per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita carichi speciali e del bunker

Non lasciare che le scorte raccolgano polvere troppo a lungo nel tuo magazzino per carichi speciali o bunker per il traffico di armi. Questa settimana, completando le missioni di vendita di entrambe le attività riceverai GTA$ e RP doppi.

Ma c'è di più perché tutti coloro che accederanno a GTA Online questa settimana riceveranno come bonus gli occhiali quadrati bianchi a tinta unita, inoltre connettendo l'account Rockstar Social Club con Prime Gaming riceverete un bonus di 100.000 GTA$.