GTA 5 è davvero fotorealistico grazie a questa incredibile Intelligenza Artificiale!

L'espressione "fotorealismo" è usata con sempre maggiore frequenza nell'universo videoludico, ma di cosa si tratta esattamente? È davvero un traguardo raggiungibile per il medium?

Una tematica suggestiva, ma complessa, guadagnatasi un'ancora maggiore attenzione con l'avvento delle console di nuova generazione e la presentazione delle potenzialità dell'Unreal Engine 5, promettente erede del versatile Unreal Engine 4. Ma quale rapporto lega il tanto chiacchierato fotorealismo ai videogiochi contemporanei? E quali sono gli obiettivi che possiamo attenderci per il prossimo futuro da parte delle software house dalle competenze tecnologiche più avanzate?

Per cercare di fare il punto della situazione e offrire gli strumenti essenziali per comprendere cosa si celi effettivamente dietro la pretesa di un sempre maggiore "fotorealismo", la redazione ha confezionato un ricco video approfondimento dedicato. Analizzando le origini del fenomeno e passando in rassegna gli elementi che vanno a definire la qualità grafica di un videogioco, il nostro Simone De Marzo vi racconta il rapporto tra ricerca del fotorealismo e intrattenimento di stampo videoludico.



Per addentrarvi tra i meandri di questa complessa, ma suggestiva tematica, vi lasciamo alla visione del filmato dedicato. Come ormai di consueto, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!