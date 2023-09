GTA 5, Diablo 4 e COD Modern Warfare 2: multiplayer gratis nel weekend su PS4 e PS5

Mentre fervono i preparativi per il PlayStation State of Play del 14 settembre, i curatori dei profili social di Sony preannunciano l'arrivo di un fine settimana di gioco gratuito in multiplayer su PS4 e PlayStation 5 davvero scoppiettante.

La nuova iniziativa promozionale lanciata dai gestori del PlayStation Store coinvolge infatti tre kolossal del calibro di Grand Theft Auto 5, Diablo 4 e Call of Duty Modern Warfare 2.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre sarà quindi possibile cimentarsi nelle sfide multiplayer offerte da GTA Online, Diablo 4 e COD Modern Warfare 2 a prescindere dall'abbonamento a PlayStation Plus, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.

La prova darà perciò accesso ai bonus da capogiro di GTA Online in vista dei 10 anni di GTA 5 e alle numerose migliorie, ottimizzazioni e aggiunte promesse da Blizzard Entertainment con la Patch 1.1.4 di Diablo 4 appena lanciata su PC e console, come l'aumento dall'8 al 20% del bonus totale ai punti esperienza della Benedizione Stagionale Urna dell'Aggressione e tanti altri interventi per la 'qualità di vita' degli esploratori di Sanctuarium.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che seguiremo il PlayStation State of Play in diretta sul canale Twitch di Everyeye con buon anticipo rispetto alla messa in onda dell'evento prevista per le ore 23:00 italiane di oggi giovedì 14 settembre.