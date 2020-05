GTA 5 Easter Egg: dove trovare l'Alieno Congelato, la posizione esatta

Come è facile immaginare, la sconfinata Los Santos di Grand Theft Auto 5 è ricchissima di segreti e easter egg da scoprire. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare l'alieno congelato, mostrandovi la sua posizione all'interno della mappa.

L'alieno congelato è letteralmente il primo easter egg in cui ci si può imbattere in Grand Theft Auto 5, dato che può essere trovato durante la primissima missione del gioco, quella in cui Michael e Trevor devono fuggire la polizia dopo un violento scontro a fuoco.

Se ve lo siete perso e volete sapere dove trovarlo, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove e quando trovare l'Alieno Congelato in GTA 5

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, l'alieno congelato può essere trovato durante la missione d'apertura di GTA 5, a North Yankton.

Dopo essere fuggiti dalla banca e aver ottenuto il controllo del veicolo di fuga, sarete in grado di vedere un fiume congelato sulla destra ai piedi di un ponte, proprio di fronte a voi. Se guidate lungo il fiume in modo da arrivare sotto il ponte abbastanza velocemente, potrete vedere l'alieno congelato per circa 5-6 secondi prima di fallire la missione, proprio come mostrato nel filmato in apertura. Voi ci siete riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito dei segreti del celebre free roaming di Rockstar, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come usare i codici per generare i veicoli di GTA 5, senza dimenticare la guida di Grand Theft Auto 5 con trucchi e strategie per conquistare Los Santos.