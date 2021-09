GTA 5, l'Enhanced Edition non piace: il trailer bocciato dal pubblico PlayStation

Durante l'atteso PlayStation Showcase trasmesso da Sony in data giovedì 9 settembre, Rockstar Games ha presentato il primo gameplay trailer di GTA V: Enhanced Edition, incarnazione next-gen del celebre blockbuster videoludico.

Il filmato in questione, tuttavia, non sembra aver convinto la community videoludica, che ha reagito in maniera a dir poco tiepida a questa ennesima iterazione di GTA V. A dimostrarlo, è in particolar modo l'accoglienza riservata al trailer dedicato pubblicato sul Canale YouTube ufficiale di PlayStation.



Nel momento in cui scriviamo, il video può contare su di un totale di oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, che tuttavia non hanno generato troppe manifestazioni di apprezzamento. Nello specifico, ad ora, il gameplay trailer di Grand Theft Auto V: Enhanced Edition conta esattamente 23.781 like, ai quali si contrappongono però ben 93.310 pollici versi: una proporzione non lusinghiera per il ritorno di GTA V su console di nuova generazione.



Un segnale non particolarmente incoraggiante per la riedizione del colosso videoludico, che sino ad oggi ha battuto un incredibile numero di record commerciali, sin dal suo esordio in epoca PlayStation 3 e Xbox 360. Originariamente attesa per l'autunno 2021, la versione PS5 di GTA 5 è stata rinviata al 2022, con la finestra di lancio che si colloca ora nel marzo del prossimo anno.