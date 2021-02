GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S slitta al 2022? Nessun periodo d'uscita nello spot Sony

Dal canale YouTube di IGN.com rimbalza in rete il nuovo spot di PS5 dedicato ad alcuni dei giochi in arrivo sulla console next gen di Sony. Per l'occasione, il colosso tecnologico giapponese ha ricordato lo sviluppo di GTA 5 Enhanced Edition ma senza riportare alcuna finestra di lancio.

Il filmato promozionale ha ricordato la data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, il periodo di commercializzazione di Horizon Forbidden West (previsto indicativamente nella seconda metà del 2021), il recente rinvio di Gran Turismo 7 e, appunto, lo sviluppo della versione PS5 di Grand Theft Auto 5.

In quest'ultimo caso, però, il team marketing di Sony ha preferito non condividere alcuna indicazione sul periodo di lancio, e questo a dispetto delle indicazioni offerte nel giugno dello scorso anno da Rockstar Games con il video di presentazione della Enhanced Edition che fissava l'uscita di GTA 5 e GTA Online su PS5 nel 2021.

Il "mistero" della mancata citazione della data di lancio della remaster next gen di Grand Theft Auto 5, come facilmente intuibile, sta alimentando un'accesa discussione sui social e su forum come Reddit, con tanti messaggi condivisi da chi, giustamente, sottolinea l'assenza di GTA 5 dall'ultimo State of Play e il silenzio di Rockstar sull'attuale stadio di sviluppo di questo progetto che, lo ricordiamo, arriverà anche su Xbox Series X/S. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che l'uscita dell'update next gen di GTA 5 sia destinata a slittare al 2022? Fatecelo sapere con un commento.