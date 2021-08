GTA 5: un fan ricrea la mappa con l'aiuto di una stampante 3D

I titoli Rockstar Games vantano un gran numero di appassionati in tutto il mondo e alcuni di questi sono artisti che in qualche modo vogliono omaggiare i giochi che amano. Tra questi non possiamo certo non citare Dom Riccobene e la sua impresa legata alla mappa di Grand Theft Auto 5.

Questo fan del gioco ambientato a San Andreas ha deciso infatti di ricreare una versione tridimensionale della mappa cartacea fornita con tutte le copie fisiche di Grand Theft Auto 5. Questa scelta gli è costata più di 400 ore di lavoro tra la riproduzione dei vari modelli degli edifici e delle strade con un software di modellazione poligonale e di stampa dei vari pezzi della mappa tramite l'ausilio di una stampante 3D. Ovviamente tutta questa fatica ha avuto i suoi frutti e il risultato finale è davvero impressionante per via della precisione con la quale sono stati ricreati tutti i dettagli della mappa che fa da sfondo alle folli avventure di Franklin, Michael e Trevor.

Prima di lasciarvi ad un tweet contenente il video di pochi secondi che ripercorre le fasi salienti della ricostruzione della mappa ad opera di Dom Riccobene, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato confermato da Take-Two che GTA 5 ha superato le 150 milioni di copie vendute.