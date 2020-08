GTA 5: si può giocare senza controller? Un fan pilota gli aerei con Kinect!

Dopo essersi spesa per dare forma alla mod di GTA 5 per allenarsi in bicicletta, la community del capolavoro a mondo aperto di Rockstar Games si cimenta in un nuovo "esperimento videoludico" con protagonista Kinect, la sfortunata periferica di Xbox 360 e della fase iniziale del ciclo di vita di Xbox One.

L'artefice di questo nuovo progetto è Eric Heckman: lo youtuber che gestisce il canale Insert Controller Here si è infatti servito della "telecamera intelligente" di Microsoft per interagire con il mondo di gioco di Grand Theft Auto 5 senza l'ausilio di alcun pad o dispositivo di input tradizionale.

Nel video confezionato dal creatore di contenuti si può ammirare lo stesso Eric mentre tenta, con successo, di pilotare con il corpo un aereo di linea di GTA 5 facendo letteralmente il "gesto dell'aeroplano". Per riuscire in questa impresa, lo youtuber ha scritto un programma per rimappare i comandi del kolossal di Rockstar e se ne è servito per tradurre in input di gioco i singoli movimenti captati dalle telecamere di Kinect.

Gli ottimi risultati ottenuti da Heckman nei test condotti lo hanno spinto a rendere pubblico il suo lavoro per metterlo a disposizione di tutti gli appassionati di GTA 5 interessati a servirsi di Kinect per giocare senza controller. Nella descrizione che accompagna il video dello youtuber trovate tutti i link per scaricare gratuitamente la mod e il software SDK di Microsoft per utilizzare Kinect in ambiente PC Windows. Sapevate inoltre che GTA 5 ha venduto 133 milioni di copie e punta al traguardo delle 200 milioni di copie in vista dell'arrivo su PS5 e Xbox Series X nel 2021?