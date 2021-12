GTA 5: il finale canonico è stato confermato dal nuovo update di GTA Online

L'immortale GTA Online ha appena ricevuto The Contract, una nuova grande espansione narrativa gratis che vede il ritorno di Franklin Clinton, uno dei tre protagonisti di Grand Theft Auto V ora divenuto manager della F. Clinton e associati, un'agenzia pronta a risolvere i problemi dei VIP di Los Santos

L'espansione accompagna fino a 4 giocatori in un'avventura ricca di volti familiari, come Lamar Davis, e noti, come Dr. Dre: il rapper e produttore discografico è un cliente dell'agenzia che chiede aiuto per risolvere un caso di furto che rischia di costargli molto caro.

Oltre alle tante nuove attività e alle ore di gioco aggiuntive, The Contract offre anche un prezioso chiarimento ai giocatori di Grand Theft Auto 5, confermando qual è il finale canonico del quinto capitolo della serie e chiudendo una volta per tutte il dibattito. In una delle missioni, che si conclude con un inseguimento a bordo di un golf cart all'interno di un set cinematografico, Franklin dice: "Cavolo, conosco uno dei produttori di queste parti. Spero che il suo culo non sia al lavoro oggi". L'uomo al quale si riferisce è chiaramente Michael De Santa, che a quanto pare nel 2021 lavora come produttore per la Solomon Records presso i Richards Majestic Studios.

Questo nuovo indizio, che conferma in via definitiva che Michael è ancora in vita, va quindi a rinforzare la teoria secondo la quale il finale canonico di Grand Theft Auto 5 è il C, nel quale sopravvivono tutti quanti. L'ipotesi era già stata avallata da una linea di dialogo di Tao Cheng nell'update Diamond & Casino Diamond del 2019, che alludeva a degli eventi che avevano luogo solo nel finale C. Nell'update Smuggler's Run del 2018, invece, Ron Jakowski confermò che Trevor era ancora in vita. Se avete la memoria annebbiata, ripassate i finali di GTA 5.