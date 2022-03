GTA 5, generazioni a confronto: PS5 vs PC vs Mod, qual è la migliore?

Tra i nuovi giochi in arrivo nel corso della settimana, trova spazio anche la versione next gen di Grand Theft Auto V, su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Con l'esordio della nuova edizione del blockbuster di casa Rockstar Games, arriva anche una nuova ondata di video confronti, volti ad evidenziare le differenze estetiche e tecniche tra le ormai numerose versioni del gioco. In apertura a questa news, vi proponiamo ad esempio un filmato che pone l'accento sulle edizioni di GTA V per PlayStation 5 e PC. Su quest'ultimo, l'open world è ovviamente proposto con specifiche di tipo Ultra.

Nel secondo filmato invece, che trovate in calce a questa news, il mondo di Grand Theft Auto V prende forma nella versione PlayStation 5 e in una versione PC potenziata dall'intervento dei Modder. In particolare, il gioco conta qui sul supporto della NaturalVision Evolved Mod, il cui impatto sulla versione originale del titolo di Rockstar Games risulta sicuramente notevole.



L'epopea criminale plasmata dagli autori di Red Dead Redemption trova dunque una nuova declinazione, oltrepassando l'ennesimo confine generazionale. Sull'hardware Sony, lo ricordiamo, GTA V next gen supporta anche il DualSense, con il gioco ora disponibile anche su Xbox Series X e Xbox Series S.