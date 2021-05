GTA 5: un giocatore lo finisce in 9 ore senza subire alcun danno!

A distanza di 8 anni dal suo originale debutto su PS3 e Xbox 360, Grand Theft Auto 5 continua a stare al centro dell'attenzione: adesso uno speedrunner è riuscito a completare l'opera Rockstar finendolo in un tempo record di circa 9 ore. Il tutto senza mai subire neanche un danno.

Il giocatore, UnNameD, ha documentato la sua impresa su Youtube, dove è disponibile in formato integrale suddivisa in tre parti. Se è vero che in passato ci sono stati speedrunners capaci di finire l'avventura di Michael, Franklin e Trevor anche in sole sei ore, mai nessuno ci era riuscito senza mai subire neanche il più minuscolo dei danni, traguardo incredibile raggiunto invece da UnNameD. Il giocatore ha affrontato la sua sfida titanica abilitando anche una mod specifica, la One-Hit-Knock-Out che, come si intuisce dal nome, fissa la barra vitale dei personaggi a un singolo HP, comportando quindi la morte istantanea nel caso appunto in cui si venga feriti anche solo di striscio. UnNameD ha provato per 48 volte a completare il gioco in questa maniera, riuscendoci infine al suo ultimo tentativo senza neanche attivare l'abilità speciale di Trevor o indossare armature speciali.

Nel frattempo si continua a parlare incessantemente del titolo Rockstar: GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S ha una data d'uscita ufficiale, fissata per l'11 novembre 2021. Ecco inoltre la guida alle migliori mod da scaricare per GTA 5.