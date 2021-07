GTA 5, giocatore protagonista di un'incredibile giocata su una moto

Nonostante la sua anzianità, Grand Theft Auto 5 è ancora uno dei titoli più giocati e venduti del panorama videoludico. Merito, principalmente, di GTA Online, componente multiplayer in continua evoluzione, ma non bisogna dimenticare che il blockbuster di Rockstar Games include anche una corposa e amatissima campagna per giocatore singolo.

Proprio mentre affrontava la campagna, nello specifico durante la missione "Derailed", un giocatore si è reso protagonista di una giocata incredibile e all'apparenza impossibile nei panni di Trevor. Mentre correva all'impazzata sui container di un treno merci in movimento a bordo di una motocicletta, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato sul fianco di una parete rocciosa... la caduta tuttavia non ha sancito il game over, poiché per qualche assurda ragione la moto ha rimbalzato ed è ritornata sul treno merci in corsa, innescando la cutscene successiva e il prosieguo della missione!

Guardate voi stessi nel video che abbiamo allegato in calce a questa notizia. Incredibile, vero? Già che ci siamo, vi ricordiamo che pochi giorni fa GTA Online ha ricevuto l'espansione gratuita Los Santos Tuners, una delle più grandi della storia del gioco: ha introdotto un nuovo spazio sociale denominato Autoraduno di LS, un programma di membership in-game con un sistema di reputazione ricco di opportunità e ricompense, tante Gare Clandestine, Inseguimenti e Gare Sprint in giro per Los Santos, una serie di nuove rapine e incarichi a tema, 10 nuove auto votate al tuning (alle quali se ne aggiungeranno delle altre nel corso dell'estate), nuove tracce musicali di Moodymann e altro ancora.