GTA 5 sembra un altro gioco con le mod 4K e Ray Tracing in salsa next-gen

Incurante dei sempre più frequenti rumor su GTA 6, lo youtuber DubStepZz continua a divorare l'asfalto digitale di Los Santos per proseguire la sua serie di video gameplay di GTA 5 in 4K con Ray Tracing per offrirci quella che, a suo giudizio, dovrebbe rappresentare la grafica di GTA 6 su PS5 e Xbox Scarlett.

Negli ultimi mesi, l'instancabile creatore di contenuti che realizza questi famosi filmati ha calamitato le attenzioni della community e della stampa di settore per l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dalla sua "versione next-gen" di Grand Theft Auto V.

Nonostante l'oggettiva bontà e originalità di un lavoro supportato da una invidiabile configurazione hardware che vanta due GPU Nvidia RTX 2080 Ti in SLI, lo youtuber continua comunque ad essere criticato da chi, giustamente o meno, giudica eccessivo il suo impiego dei tool ReShade di GTA 5 che simulano gli effetti di illuminazione dinamica in tempo reale della tecnologia di Ray Tracing.

A prescindere dal livello di realismo e di fedeltà visiva ottenuti dall'autore di questi video su GTA 5 in 4K (e della galleria immagini che trovate in calce alla notizia), gli esperimenti condotti da DubStepZz ci aiutano a comprendere quanto ampio possa essere lo spazio creativo a disposizione degli sviluppatori che si cimenteranno con l'hardware della prossima generazione, e questo senza considerare i magnifici risultati raggiunti da autori come Remedy con le funzionalità Ray Tracing di Control.