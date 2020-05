GTA 5 sembra un gioco nextgen nelle immagini della mod NaturalVision

Lo sviluppatore amatoriale che sta dando forma alla mod NaturalVision Evolved di GTA 5 pubblica delle incredibili immagini che testimoniano la bontà del suo progetto che, nel momento in cui scriviamo, è disponibile in versione Early Access solo per chi sta partecipando alla sua campagna di raccolta fondi su Patreon.

L'artefice di questo incredibile lavoro è Razed, un appassionato di Grand Theft Auto 5 che, nell'impaziente attesa di conoscere il destino futuro della serie di Rockstar con il lancio di GTA 6, sta aggiornando il kolossal a mondo aperto per attualizzarne il comparto grafico.

Pur essendo ancora in pieno sviluppo, la mod NaturalVision Evolved produce già dei risultati eccezionali: basta dare un'occhiata alla galleria immagini confezionata dallo stesso Razed per rendersi conto delle enormi migliorie introdotte nel sistema di illuminazione che simula il Ray Tracing, negli effetti particellari e nella qualità dei modelli poligonali. Simili risultati, naturalmente, possono essere raggiunti solo superando le specifiche e i requisiti ufficiali di GTA 5 con un PC gaming ad alte prestazioni.

Anche gli youtuber che gestiscono il canale di GTA Lab hanno testato la mod per realizzare una video comparativa tra la versione "liscia" e "potenziata" del capolavoro a mondo aperto di Rockstar Games. Se state partecipando al crowdfunding di NaturalVision Evolved o se siete alla ricerca di una guida che vi aiuti a facilitare l'installazione di queste ambiziose patch amatoriali, sulle nostre pagine trovate un approfondimento su come installare le mod di GTA 5 con Script Hook V.