GTA 5 è il gioco più venduto del decennio nel Regno Unito

Secondo i dati diffusi da UKIE e GFK, Grand Theft Auto V è stato il videogioco più venduto del decennio appena terminato nel Regno Unito, limitatamente al mercato retail e senza tenere in considerazione dunque i download digitali.

Al secondo posto della Top 10 troviamo Call of Duty Black Ops (uscito nel 2010) seguito da Minecraft, vero e proprio fenomeno di costume degli ultimi dieci anni.

Giochi più venduti del decennio nel Regno Unito

Grand Theft Auto 5 Call of Duty Black Ops Minecraft Call of Duty Modern Warfare 3 FIFA 14 FIFA 13 FIFA 15 Call of Duty Black Ops 2 FIFA 11 FIFA 12

In classifica trovano spazio anche Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Black Ops 2, oltre ai più vecchi episodi di FIFA da FIFA 11 a FIFA 15, segno di come il gioco targato EA Sports sia riuscito a cementare la sua enorme popolarità nella prima metà del decennio. Giochi di saghe comunque popolari come Assassin's Creed, Super Mario, Halo, God of War e Gears non rientrano invece nella Top 10 dei giochi più venduti della decade in Inghilterra.

