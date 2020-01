GTA 5 è il gioco più venduto del decennio negli Stati Uniti

Grand Theft Auto V è il gioco più venduto della decade negli Stati Uniti, almeno secondo i dati diffusi da Mat Piscatella di NPD e basati sulle vendite in dollari del mercato retail, non tenendo quindi conto dei download digitali.

Dal 2010 al 2019 GTA V domina il mercato, seguito (in ordine) da Call of Duty Black Ops, Black Ops 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Black Ops 3 e Call of Duty Ghosts. Le ultime posizioni della top 10 vedono Red Dead Redemption 2 al settimo posto, Call of Duty WWII e COD Black Ops IIII in ottava e nona posizione e Minecraft all'ultimo posto della classifica.

Si continua (sempre in ordine) con le posizioni dalla 11 alla 20: Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Modern Warfare (2019), The Elder Scrolls V Skyrim, Mario Kart 8, Call of Duty Infinite Warfare, Battlefield 1, Battlefield 4, Destiny, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Star Wars Battlefront (2015).

Interessante anche il podio della precedente decade (2000/209) che vedeva in prima posizione Guitar Hero III Legends of Rock seguito da Wii Fit e Rock Band, generi ormai quasi del tutto scomparsi dal mercato. Call of Duty si conferma il brand numero uno negli Stati Uniti essendo riuscito a piazzare ben dieci giochi nella top 20 USA dal 2010 al 2019.