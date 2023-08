GTA 5 è stato il gioco più venduto a luglio in Europa, PS5 prima tra le console

Qual è stato il gioco più venduto a luglio in Europa? Incredibilmente, GTA V di Rockstar Games, gioco che si appresta a festeggiare tra pochi mesi il suo decimo anniversario. Red Dead Redemption 2, sempre di Rockstar, occupa invece il terzo posto della classifica.

Il nuovo gioco con la più alta entrata in classifica è Pikmin 4 all'undicesimo posto (download digitali non inclusi), un risultato non particolarmente eclatante ma bisogna sottolineare come Pikmin 4 abbia venduto nelle prime due settimane l'81% in più rispetto a Pikmin 3 Deluxe uscito a ottobre 2020.

TOP 20 UK luglio 2023

Grand Theft Auto 5 (Rockstar) FIFA 23 (EA) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Diablo 4 (Activision Blizzard) Hogwarts Legacy (Warner Bros) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo) (vendite digitali escluse) The Crew 2 (Ubisoft) F1 23 (EA) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) NBA 2K23 Pikmin 4 (Nintendo) (vendite digitali escluse) Elden Ring (Bandai Namco) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) (vendite digitali escluse) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft) A Way Out (EA) Grand Theft Auto Online (Rockstar) Civilization 6 (2K Games) Call of Duty Black Ops 2 (Activision Blizzard) It Takes Two (EA) Final Fantasy 16 (Square Enix)

Lato hardware, a luglio sono state vendute 493.000 console in Europa, il 62.5% in più rispetto a luglio 2022 e il 2% in meno rispetto al mese di giugno 2023, questo dato tuttavia non include due mercati chiave come UK e Germania.

PS5 console più venduta del mese con vendite in crescita del 244% su base annua e 24% rispetto a giugno 2023. Nintendo Switch diventa la seconda console più venduta con vendite in calo del 9% rispetto a luglio 2022.