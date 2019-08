GTA 5 è stato il gioco più venduto nella prima metà del 2019 in UK

A quasi sei anni dalla pubblicazione originale, Grand Theft Auto V continua inesorabilmente a torreggiare nelle classifiche di vendita di tutto il mondo. Di recente è stato confermato che l'open world di Rockstar Games è stato il gioco più venduto nel Regno Unito durante la prima metà del 2019.

La classifica diffusa da Video Game Chronicles ci narra di una vittoria sofferta da parte di GTA 5 nei confronti di FIFA 19, che chiude in seconda posizione a poche lunghezze. Ubisoft aveva confermato nelle scorse settimane che Tom Clancy's The Division 2 aveva venduto il maggior numero di copie in tutto il mondo, mentre nel solo Regno Unito si accontenta del terzo piazzamento, precedendo Red Dead Redemption 2 e Resident Evil 2. Di seguito, vi riportiamo i dieci giochi di maggior successo in UK nella prima metà dell'anno:

Grand Theft Auto V (361,312) FIFA 19 (360,588) Tom Clancy’s The Division 2 (263,520) Red Dead Redemption 2 (259,931) Resident Evil 2 (239,495) Days Gone (229,182) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (175,451) Call of Duty Black Ops 4 (172,065) Anthem (165,746) Forza Horizon 4 (144,790)

I consumatori del Regno Unito hanno investito un totale di £1,56 miliardi in giochi nella prima metà del 2019, con un aumento della spesa pari all'1% su base annua. Cifre che da sole raggiungono quasi la spesa nazionale combinata in video (£1,07 miliardi) e musica (£673 milioni).



Le vendite di giochi digitali, pari a £1,38 miliardi, hanno rappresentato l'88% delle vendite totali, in crescita del 2,4% su base annua, mentre le vendite retail hanno totalizzato £184,9 milioni, in calo dell'8,5% su base annua. Grand Theft Auto V ha raggiunto recentemente quota 110 milioni di copie vendute generando la bellezza di 6 miliardi di dollari nelle casse di Rockstar Games e Take-Two, un record assoluto per quanto riguarda la storia dell'intero settore dell'intrattenimento.