GTA 5 è stato il gioco più venduto sul PlayStation Store europeo a luglio

In un periodo dell'anno non particolarmente pregno di pubblicazioni di grande richiamo, Grand Theft Auto V torna a conquistarsi lo scettro di titolo più venduto sul PlayStation Store europeo.

Dopo essersi affermato come gioco di maggior successo in UK nella prima metà del 2019, durante il mese di luglio è stato dunque il titolo di Rockstar Games a raggiungere la vetta del PS Store, immediatamente seguito da Minecraft di Mojang. A chiudere il podio, ecco Crash Team Racing Nitro Fueled, il cui successo sembra abbia convinto Activision a proseguire, in un modo o nell'altro, la serie dedicata al celebre marsupiale. Di seguito, vi riportiamo la classifica dei 20 giochi più scaricati sul PlayStation Store europeo a luglio:

Grand Theft Auto V Minecraft Crash Team Racing Nitro-Fueled FIFA 19 EA Sports UFC 3 Marvel’s Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt Rocket League Gang Beasts Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 F1 2019 Rainbow Six Siege Horizon Zero Dawn Complete Edition Assassin’s Creed Odyssey Assassin’s Creed Origins DayZ The Forest Playerunknown’s Battlegrounds The Sims 4 Red Dead Redemption 2

Fra i DLC maggiormente scaricati, invece, spopolano i vari Pack di Fortnite Battle Royale, affiancati dalle espansioni multiplayer di GTA Online, dal Season Pass di Assassin's Creed Odyssey, dall'Ultra Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2 e da Marvel's Spider-Man: La città che non dorme mai. Ottimi risultati di Fortnite, Apex Legends e PES 2019 Lite tra i Free-to-Play, mentre su PlayStation VR sono Blood & Truth, Beat Saber e Job Simulator ad occupare i gradini del podio. Vi rimandiamo a questo indirizzo per consultare le classifiche in versione integrale.