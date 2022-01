GTA 5 gira su Game Boy, il miracoloso porting di un modder

Il canale YouTube there oughta be ha pubblicato un video che mostra GTA V in azione sul primo Game Boy. Impossibile? In realtà grazie ad una cartuccia speciale il miracoloso porting ha visto la luce, ma chiaramente è ben lontano dall'essere giocabile.

L'autore fa sapere di aver utilizzato un Game Boy originale non modificato insieme ad una speciale cartuccia Wi-Fi di sua creazione, grazie alla quale ha potuto effettuare il porting, non si tratta infatti semplicemente di trasmettere il gioco in streaming su Game Boy ma di rielaborare il codice sorgente di GTA per adattarlo ad un hardware dalle ridotte capacità.

Come si comporta GTA V su Game Boy? Ovviamente non in modo ottimale, il gioco gira a 20fps non stabili e ci sono tante limitazioni legate alla qualità dello schermo, all'assenza di pulsanti e ovviamente all'hardware. Impensabile giocare a GTA su Game Boy insomma anche se il solo fatto che il gioco possa avviarsi e che si riescano a riprodurre alcune sequenze è sicuramente positivo, il modder autore della conversione continuerà a sperimentare per superare i limiti tecnici della piattaforma.

Nel frattempo si parla di un possibile rinvio di GTA V per PS5 e Xbox Series X/S con la versione next-gen del gioco che non arriverà a marzo ma a primavera inoltrata stando ad alcuni insider.