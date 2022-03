GTA 5 gira meglio su PS5: problemi di performance su Xbox Series X|S

La versione next-gen di Grand Theft Auto 5 è disponibile da diversi giorni, dunque canali specializzati come ElAnalistaDeBits hanno avuto tutto il tempo a disposizione per analizzare il comparto tecnico e mettere a confronto del differenti edizioni.

Nella Video Analisi allegata in apertura di notizia potete visionare fianco a fianco le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con l'edizione PC impiegata come riferimento. Sulle due principali console di nuova generazione GTA 5 punta ai medesimi target di risoluzione e framerate nelle tre differenti modalità grafiche: Fedeltà (4K a 30fps), Performance (1440p a 60fps) e Performance RT (1440p dinamici a 60fps con ray tracing applicato alle ombre). Su Xbox Series S, dove il ray tracing non è contemplato, le modalità grafiche sono invece solamente due: Fedeltà (1440p a 30fps) e Performance (1080p a 60fps).

Rispetto all'ormai vecchia edizione PC, le nuove versioni per PS5 e Xbox Series X presentano ombre, occlusione ambientali e illuminazioni migliori. Su PC il gioco si difende ancora bene con la distanza di visualizzazione degli asset e la densità della vegetazione. In linea generale, le nuove versioni next-gen hanno un preset paragonabile all'Ultra del PC.

Nell'ambito delle singole versioni console, ElAnalistaDeBits incorona quella per PlayStation 5, che offre un framerate chiaramente più stabile rispetto alla controparte. Sia su Xbox Series X sia su Series S si registrano dei cali nelle situazioni di gioco più affollate e pesanti per il motore grafico. Maggiori dettagli potete trovarli nel video allegato in apertura di notizia.