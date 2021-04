GTA 5: grafica da urlo nel nuovo video 4K con Ray Tracing e tante mod

Sono ormai passati diversi anni dal debutto di Grand Theft Auto V su PC, ma ancora oggi il titolo Rockstar Games riesce a dare ai giocatori delle grandi soddisfazioni grazie al suo comparto grafico, il quale viene rinnovato periodicamente tramite l'ausilio di mod create dalla community di appassionati.

A tal proposito, nelle ultime ore è stato pubblicato su YouTube un altro video, rigorosamente a risoluzione 4K, che mostra le potenzialità del gioco grazie all'installazione di numerose mod che migliorano a dismisura il comparto tecnico dell'open world con protagonisti Franklin, Michael e Trevor. Quello che vedete nel video è infatti il risultato di svariate modifiche che puntano a migliorare svariati aspetti della produzione e alcuni di questi, come potete facilmente intuire dagli spettacolari riflessi del bagnato sull'asfalto, introducono il Ray Tracing. Stando alle informazioni che accompagnano il filmato, l'utente che ha registrato il video ha utilizzato un preset chiamato PCMR Xtreme V1.2 update, ovvero l'ultimo aggiornamento di una collezione di mod che permette di ottenere un risultato simile senza dover installare singolarmente le varie personalizzazioni. A far girare tutto ciò è un PC da gaming che monta una scheda video Nvidia GeForce RTX 3080 OC, un processore Intel i7 10700 da 4,6 GHz e come RAM un totale di 64 GB DDR4 a 3200MHz.

Prima di lasciarvi all'incredibile video, vi ricordiamo che è in sviluppo la mod di GTA V che pone fine ai lavori del Mile High Club.