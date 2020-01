GTA 5 è disponibile gratis da oggi nel catalogo Xbox Game Pass!

Questo 2020 inizia col botto per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass sulla console targata Microsoft. Senza alcun preavviso, infatti, il colosso di Redmond ha aggiunto alla già corposa libreria di titoli gratuiti anche Grand Theft Auto V, il quale include anche l'apprezzatissimo comparto online.

Tutto ciò che dovrete fare per iniziare a giocare è avviare la vostra console, accedere alla schermata Xbox Game Pass e avviare il download del gioco, il cui peso si aggira sui 70 GB. Se siete tra i possessori di una Xbox One o di una Xbox One X e non avete ancora attivato l'abbonamento al servizio più popolare del momento in ambito videoludico, vi ricordiamo che è possibile approfittare di una promozione attraverso la quale si può provare il servizio per ben 90 giorni al prezzo di 1 euro.

Va inoltre precisato che per poter giocare a Grand Theft Auto Online è necessario disporre di un abbonamento attivo a Xbox Live, senza il quale potrete godervi esclusivamente la componente single player del titolo RockStar Games.

Sapevate che Grand Theft Auto 5 e Minecraft sono i giochi più venduti della decade negli USA? Vi ricordiamo inoltre che solo qualche giorno fa ha fatto il proprio debutto Colpo al Casinò Diamond, nuova espansione gratuita di GTA Online.