GTA 5 gratis, aumentano i cheater su GTA Online per PC

GTA 5 è gratis su Epic Games Store ancora per pochi giorni, l'alto numero di download ha causato inizialmente problemi allo stesso EGS, in seguito al Rockstar Launcher ed ha avuto ripercussioni anche su GTA Online.

Ci riferiamo ai cheater, a quanto pare ora nuovamente presenti in massa dopo un periodo relativamente tranquillo, sebbene Rockstar non sia mai riuscita a debellare del tutto questa piaga. A quanto pare in pochi avrebbero paura di eventuali ban in quanto in caso di ripercussioni sull'account basterà crearne uno nuovo e scaricare nuovamente il gioco dallo store di Epic fino a quando resterà gratuito, questo avrebbe incentivato ulteriormente i giocatori scorretti a tornare in partita negli ultimi giorni.

Ricordiamo che tutti i giocatori possono ora ottenere 500K dollari gratis per GTA Online, inoltre il Criminal Enterprise Starter Pack (gratuito con il download del gioco da Epic Games Store) offre tutto quello che serve per divertirsi. Se ancora non avete scaricato GTA 5 gratis per PCpotete farlo fino alle 17:00 (ora italiana) di giovedì 21 maggio, vi invitiamo ovviamente a tenere comportamenti corretti in-game.