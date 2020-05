GTA 5 gratis su Epic Store: i requisiti di sistema della versione PC

Da oggi 14 maggio fino al prossimo 21 maggio GTA 5 per PC è gratis su Epic Games Store. I server del negozio online, in verità, sono offline dalle 17 di oggi pomeriggio a causa dell'elevatissima affluenza, per cui sono davvero pochi i giocatori che hanno già avuto l'opportunità di metterlo in download.

Potete approfittare di quest'attesa aggiuntiva per assicurarvi che il vostro PC sia pronto per farlo girare. Come? Consultando i requisiti di sistema minimi e raccomandati, ovviamente! La versione PC di GTA 5 ha già cinque anni sul groppone, pertanto i possessori di configurazioni da gaming non dovrebbero avere particolari problemi, ma sempre meglio esserne sicuri:

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 8.1 a 64 Bit, Windows 8 a 64 Bit, Windows 7 a 64 Bit Service Pack 1

Processore: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz (4 CPU) o AMD Phenom 9850 Quad-Core (4 CPU) @ 2,5GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA 9800 GT 1GB o AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Memoria: 72 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema raccomandati

Sistema operativo: Windows 8.1 a 64 Bit, Windows 8 a 64 Bit, Windows 7 a 64 Bit Service Pack 1

Processore: Intel Core i5 3470 @ 3,2GHZ (4 CPU) o AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 660 2GB o AMD HD7870 2GB

Memoria: 72 GB di spazio disponibile

Cosa ve ne pare? Il vostro PC è pronto? Ne approfittiamo per segnalarvi che su Epic Games Store sono iniziati i saldi , che proseguiranno fino all'11 giugno. GTA 5 è solo il primo gioco gratis, altri verranno resi disponibili a cadenza settimana fino alla fine dei saldi.