GTA 5 gratis per PC da oggi? La conferma da un Tweet di Epic cancellato!

Incredibile ma (quasi) vero: GTA 5 sarà gratis da oggi su su PC, almeno questo è quanto si apprende da un Tweet di Epic Games Store cancellato ma prontamente recuperato dall'insider Wario64.

Nella giornata di ieri un report suggeriva l'imminente arrivo di GTA 5 gratis su Epic Games Store, in molti però si sono dimostrati scettici, del resto è difficile pensare che Rockstar Games voglia offrire in regalo uno dei videogiochi più venduti degli ultimi anni, un fenomeno da oltre 100 milioni di copie.

Il Tweet pubblicato da EGS e ricondiviso da Wario64 non lascia spazio a dubbi, GTA V sarà gratis da oggi e fino al 21 maggio, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato realmente acquistato. Non è chiaro se il download gratis riguardi l'edizione standard (con GTA 5 e GTA Online) oppure la Premium Edition, che oltre al gioco include alcuni bonus per GTA Online, la prima ipotesi sembra però essere la più probabile.

Ne sapremo di più alle 17:00 di oggi pomeriggio quando Epic Games annuncerà ufficialmente il nuovo gioco gratis della settimana. GTA 5 gratis per PC? Certamente si tratterebbe di una bombetta niente male, non trovate?