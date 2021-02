GTA 5 e GTA Online di aggiornano alla versione 1.53: dimensione e note della patch

ad un giorno dal nuovo aggiornamento settimanale di GTA Online, atteso per la giornata di domani, Rockstar Games ha pubblicato una nuova patch per Grand Theft Auto 5 su PlayStation 4, Xbox One e PC, che ha portato tutto il pacchetto alla versione 1.53.

Le dimensioni della patch 1.53 variano da piattaforma a piattaforma: i giocatori PC sono chiamati a scaricare solo 92 MB di dati, mentre su PlayStation 4 è richiesto un download di 558,9 MB. È andata peggio ai giocatori Xbox One, che per poter ritornare online devono passare per un aggiornamento di 6,69 GB. Rockstar Games afferma di aver risolto un bug a causa del quale un alettone per la Ocelot Pariah non appariva dopo l'acquisto e l'errata visualizzazione dei pulsanti nell'evento finale del Colpo di Cayo Perico legato solo ed esclusivamente alla versione giapponese del gioco. In aggiunta, vengono segnalata dei miglioramenti alla stabilità non meglio specificati.

Prima di salutarvi e lasciarvi al download del nuovo update, vi segnaliamo che avete ancora poche ore di tempo per beneficiare dei bonus per il Colpo di Cayo Perico di GTA Online: Rockstar Games ha azzerato i costi di preparazione per il colpo e applicato un bonus del 50% ai guadagni di GTA$ e RP durante l'incarico finale.