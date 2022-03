GTA 5 e GTA Online: come trasferire i salvataggi su PS5 e Xbox Series X|S

Grand Theft Auto 5 sta per approdare sulla sua terza generazione di console grazie alla versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete trasferire i vostri progressi sulla nuova edizione del gioco, magari approfittando della presenza di GTA Online gratis nel catalogo di PlayStation Plus, ecco tutti i passaggi da seguire.

Come effettuare il collegamento all'account Rockstar

Il primo passaggio, di fondamentale importanza per il corretto funzionamento di tutti gli step successivi, consiste nel collegare il vostro account Microsoft o Sony (o entrambi) a quello Rockstar Games Social Club. Se già avete un account Rockstar al quale avete collegato tutte le vostre piattaforme, allora potete saltare immediatamente al secondo paragrafo e iniziare a predisporre il vostro gioco per il trasferimento dei progressi. In caso contrario, dovete creare un profilo sul sito ufficiale Rockstar Games e poi effettuare l'accesso ai vostri account PlayStation Network e Xbox Live direttamente dal pannello degli Account Collegati. Vi suggeriamo anche di abilitare l'autenticazione a due fattori per avere una maggiore sicurezza.

Come trasferire i salvataggi

Ora che tutto è pronto, non resta altro da fare che caricare i vostri progressi nel cloud e, per fare ciò, occorre che avviare la versione PlayStation 4 o Xbox One del gioco (anche sulle console di ultima generazione tramite retrocompatibilità). Accedete al menu di pausa, selezionate la scheda "Gioco" e poi cliccate sull'opzione per effettuare il caricamento dei progressi sul cloud. Una volta completato questo passaggio, il vostro salvataggio resterà disponibile per il trasferimento su un'altra piattaforma per un massimo di 90 giorni. Quando avvierete il gioco su PS5 o Xbox Series X|S vi verrà così data l'opportunità di scaricare i progressi e riprendere sia la storia che il multiplayer esattamente da dove avevate interrotto la partita prima di caricare il salvataggio sul cloud. Sappiate che il trasferimento include i progressi della storia, i personaggi di GTA Online, le statistiche, i veicoli, le proprietà, le armi gli abiti e i Jobs creati con l'editor.

Attenzione al trasferimento su piattaforme diverse

Va precisato che il sistema di trasferimento dei progressi presenta alcune limitazioni. Sebbene infatti non vi siano impedimenti nel trasferire i salvataggi da PS4 a Xbox Series X|S oppure da Xbox One a PlayStation 5, sappiate che non è possibile portare da una piattaforma all'altra i GTA$ che sono stati acquistati tramite microtransazioni. Il discorso è diverso per tutto il denaro ottenuto giocando, il quale vi seguirà sulla piattaforma di destinazione senza alcun tipo di problema.