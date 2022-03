GTA 5 e GTA Online si lanciano in video su PS5 e Xbox Series X/S: quali sono le novità?

Dalle pagine del 'blog istituzionale' del Newswire, il team di Rockstar Games accompagna il lancio di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S elencando tutte le novità, aggiunte, migliorie e modifiche che dell'update che ottimizza il kolossal open world su console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Le ricche note della versione nextgen di Grand Theft Auto V riprendono le informazioni condivise di recente da Rockstar per ampliarle e approfondirle con ulteriori dettagli, a cominciare dalle indicazioni sui miglioramenti effettuati al comparto grafico.

Gli emuli di Michael, Trevor e Franklin possono immergersi nelle atmosfere di Blaine County e Los Santos per apprezzare i benefici apportate dalle tre modalità grafiche di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, con opzioni per personalizzazione l'esperienza di gioco e prediligere la risoluzione 4K, il framerate di 60fps o una soluzione intermedia che scala dinamicamente la risoluzione e la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo. Spazio anche alle nuove opzioni HDR, all'aggiunta del Ray Tracing e all'aumento della qualità per texture, particellari ed effetti volumetrici.

Le nuove versioni di Grand Theft Auto V attingono alla potenza computazionale delle console di ultima generazione per offrire dei tempi di caricamento estremamente ridotti, nuovi livelli di reattività su PS5 grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller DualSense e l'Audio 3D per elevare l'immersione del suono.

Sul fronte dei contenuti inediti, GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S vede l'apertura dell'Hao's Special Works, un'officina che sbloccerà l'accesso a veicoli inediti, come pure a elaborazione e verniciature Camaleonte nuove di pacca. A partire da oggi, martedì 15 marzo, i potenziamenti e le modifiche dell'officina di Hao sono disponibili per Übermacht Sentinel XS, Shitzu Hakuchou Drag, Grotti Turismo Classic e Bravado Banshee. Sempre da oggi sono disponibili anche cinque veicoli in esclusiva per le console di ultima generazione: Coil Cyclone II, Karin S95, Imponte Arbiter GT, Pfister Astron custom e Pegassi Ignus armata, ciascuno personalizzabile con le elaborazioni della nuova officina. Una volta acquisite, le nuove auto garantiscono l'accesso a una serie inedita di gare e ad una selezione settimanale di offerte per l'officina di HSW.

I giocatori di lungo corso noteranno poi la riformulazione del Menù iniziale per la selezione dell'attività da svolgere tra le missioni della Carriera e il multiplayer di GTA Online. Dal nuovo menù è possibile tuffarsi subito in attività come i Colpi, le Gare e le Competizioni, oppure entrare in Freemode e scoprire autonomamente cosa ha da offrire la dimensione in rete di GTA Online.