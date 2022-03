GTA 5 e GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S: lancio a prezzo ridotto? Leak dal PS Store

L'annuncio ufficiale del prezzo di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S dovrebbe arrivare l'8 marzo in coincidenza dell'apertura dei preordini, ma i curatori della versione australiana del PS Store hanno preceduto Rockstar Games condividendo, seppur per pochi istanti, il prezzo della versione PS5 del kolossal open world.

Secondo quanto riportato poche ore fa dalla pagina ufficiale di Grand Theft Auto V del PlayStation Store australiano, il prezzo di lancio di GTA 5 per PlayStation 5 dovrebbe attestarsi sui 14,99 dollari australiani, corrispondenti a 10,12 euro al tasso di cambio attuale.

Pur tenendo conto della (sempre meno gradita) consuetudine del cambio 1:1 nel prezzo in euro dei videogiochi commercializzati sugli store americani (o, in questo caso, australiani), le versioni nextgen di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S dovrebbero perciò costare 14,99 euro. Sempre dalla scheda PS Store australiana di GTA 5 apprendiamo che l'iniziativa promozionale dovrebbe protrarsi fino al 14 giugno 2022, dando così modo agli appassionati di risparmiare sull'acquisto della versione nextgen del kolossal della Grande R prima che il prezzo ritorni, presumibilmente, a 39,99 euro.

L'offerta, se confermata, dovrebbe ricalcare la promozione lanciata da Rockstar nella fase immediatamente successiva alla trasformazione di Red Dead Online in un gioco stand-alone: anche il quel caso, la compagnia statunitense decise infatti di proporre il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 ad un prezzo speciale (in quel caso, fissato a 4,99 euro), ma solo per pochi mesi. A chi ci segue, ricordiamo infine che la versione nextgen di GTA Online su PS5 sarà fruibile gratuitamente per tre mesi dagli abbonati a PlayStation Plus.