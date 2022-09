GTA 5 e GTA Online ai titoli di coda? Rockstar omaggia gli sviluppatori in vista di GTA 6

Incurante degli ultimi rumor sul reveal in autunno di GTA 6, il team di Rockstar Games decide di aprire una pagina sul proprio sito per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato allo sviluppo di Grand Theft Auto 5 e GTA Online.

L'inusuale iniziativa presa dalla Grande R, come facilmente prevedibile, sta facendo discutere gli appassionati in funzione del gravoso impegno sostenuto dalla software house nel dare forma al prossimo Grand Theft Auto e, contemporaneamente, garantire il supporto all'esperienza multiplayer da offrire all'oceanica platea di giocatori che continua imperterrita a darsi battaglia e a sfrecciare per le strade della Los Santos digitale di GTA Online.

Considerando il futuro arrivo sul mercato di GTA 6, prima o poi assisteremo agli inevitabili "titoli di coda" per il pluriennale supporto di GTA 5, da qui i dubbi sollevati dalla community alla vista della nuova pagina aperta da Rockstar per omaggiare i tanti talenti che hanno dato forma a questo ormai iconico kolossal.

Ad accompagnare i Credits troviamo anche un messaggio in cui Rockstar ci spiega che "Grand Theft Auto V e GTA Online sono il frutto del lavoro svolto in molti anni dal nostro team di sviluppo globale. Vogliamo perciò ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questi giochi, dal loro lancio originario nel 2013 fino ai giorni nostri".

Nella speranza di ricevere al più presto degli aggiornamenti sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6, vi lasciamo in compagnia del video iperrealistico di GTA 5 con la mod NaturalVision Evolved.